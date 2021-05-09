В Казани на День Победы водители и кондуктора автобусов надели военную форму

Фото: АТП Татарстана

Сегодня, 9 мая, в честь Дня Победы в автобусах Казани водители и кондуктора переоделись в военную форму. А кто из них не смог этого сделать ка празднику, обзавелся георгиевскими ленточками.

- Сегодня во всех автобусах МУП «ПАТП №4» звучат поздравления с Днем Победы на русском и татарском языках. Во всех автобусах МУП «ПАТП №2» звучат песни Победы. В плейлисте более 15 песен, среди них «Катюша» и «День Победы», - отметили в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

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