В Татарстане за сутки выявили 36 новых случаев коронавируса

В этот раз врачи госпитализировали 21 инфицированного. Оставшиеся 15 больных лечатся на дому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 мая Минздрав Татарстана сообщил, что за минувшие сутки в республике было выявлено 36 новых случаев коронавируса. По данным ведомства, лишь один из них является завозным, остальные – контактные. В этот раз врачи госпитализировали 21 инфицированного. Оставшиеся 15 больных лечатся на дому.

Отметим, что в плане географии распространения коронавируса в республике за сутки больше всего зараженных зарегистрировали в Набережных Челнах (15 человек) и Казани (8 человек). Всего же с начала пандемии в Татарстане инфекцию обнаружили у 20 774 человек. 17 721 из которых, в том числе и девять человек за прошедшие сутки, выздоровел, а 471 скончался.