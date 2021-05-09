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Общество9 мая 2021 9:50

Какие улицы в Казани перекроют из-за Дня Победы 9 мая 2021 года

Движение транспорта ограничат как в центре города, так и Московском, Ново-Савиновском и Приволжском районах
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Так, например, движение по улице Сибгата Хакима могут перекрыть лишь при большом скоплении людей вечером.

Так, например, движение по улице Сибгата Хакима могут перекрыть лишь при большом скоплении людей вечером.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В этой воскресенье, 9 мая, в связи с празднованием 76-й годовщины Дня Победы в Казани перекроют движение транспорта по ряду улиц:

- парковочная зона у Центрального стадиона;

- местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова;

- Оренбургский тракт (от дома №5 до ул.Бутырская по требованию ГИБДД);

- площадь Тысячелетия (в том числе по ул.Баумана, от ул.Профсоюзная до ул.Батурина);

- ул.Кремлевская набережная;

- ул.Декабристов (от площади Тысячелетия до ул.Сибгата Хакима) (до 22.00 9 мая);

- ул.Декабристов (от ул.Комсомольская до площадиТысячелетия) (до 22.00 9 мая);

- ул.Ташаяк (от ул.Московская до площади Тысячелетия);

- ул.Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского) (до 22.00 9 мая);

- ул.Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского) (до 22.00 9 мая);

- проезд между цирком и Центральным стадионом.

- ул.Бондаренко (от пр.Ямашева до ул.Маршала Чуйкова в обоих направлениях);

- ул.Волгоградская (от ул.Бондаренко до ул.Короленко в обоих направлениях);

- ул.Сибгата Хакима (с 21.00 до 23.00 9 мая при большом скоплении людей).

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