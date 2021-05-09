Какие улицы в Казани перекроют из-за Дня Победы 9 мая 2021 года

Так, например, движение по улице Сибгата Хакима могут перекрыть лишь при большом скоплении людей вечером.
Фото: Андрей МИРЕЙКО
В этой воскресенье, 9 мая, в связи с празднованием 76-й годовщины Дня Победы в Казани перекроют движение транспорта по ряду улиц:
- парковочная зона у Центрального стадиона;
- местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова;
- Оренбургский тракт (от дома №5 до ул.Бутырская по требованию ГИБДД);
- площадь Тысячелетия (в том числе по ул.Баумана, от ул.Профсоюзная до ул.Батурина);
- ул.Кремлевская набережная;
- ул.Декабристов (от площади Тысячелетия до ул.Сибгата Хакима) (до 22.00 9 мая);
- ул.Декабристов (от ул.Комсомольская до площадиТысячелетия) (до 22.00 9 мая);
- ул.Ташаяк (от ул.Московская до площади Тысячелетия);
- ул.Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского) (до 22.00 9 мая);
- ул.Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского) (до 22.00 9 мая);
- проезд между цирком и Центральным стадионом.
- ул.Бондаренко (от пр.Ямашева до ул.Маршала Чуйкова в обоих направлениях);
- ул.Волгоградская (от ул.Бондаренко до ул.Короленко в обоих направлениях);
- ул.Сибгата Хакима (с 21.00 до 23.00 9 мая при большом скоплении людей).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Программа мероприятий в Казани на День Победы 9 мая 2021 года: когда начнется салют и почему на парад нужно прийти заранее
Стала известна подробная программа мероприятий в Казани на День Победы (подробности)