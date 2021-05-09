Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 9 Мая

Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 9 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 76 –й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

- Тому, что есть у нас – жизни, свободе, независимости любимой страны – мы, представители послевоенных поколений, обязаны героическим советским воинам и миллионам тружеников, ковавшим в тылу грозное оружие Победы. В сплоченных рядах защитников Родины героически бились свыше семисот тысяч наших земляков, более половины из которых полегли на полях сражений, погибли в лагерях смерти и умерли от ран в госпиталях. Никогда не померкнут в наших сердцах славные подвиги Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гани Сафиуллина, Бориса Кузнецова, Гази Загитова, Михаила Симонова и многих других татарстанцев. В этот светлый день мы низко склоняем головы перед павшими героями и жертвами войны, отдаем дань уважения труженикам тыла. Сердечно желаю нашим дорогим ветеранам долголетия и благополучия, всем татарстанцам – чистого мирного неба, счастья, здоровья, успехов в труде и учебе! – гласит обращение главы региона.