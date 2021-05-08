В 2020 году доход мэра Казани Ильсура Метшина вырос, а у его жены резко снизился

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Мэр Казани Ильсур Метшин отчитался за свои доходы в 2020 году, а также за заработок своей супруги. Так, из опубликованных на сайте Исполкома города данных следует, что градоначальник получил доход чуть более 6,5 миллиона рублей. По сравнению с 2019-м (свыше 5,7 миллиона рублей) он вырос на 828 142 рубля. Зато у супруги мэра – Гульнары Метшиной, размер годового заработка резко снизился – почти в 5,6 раза. Так, если в 2019 году она получила доход более чем на 305 миллионов рублей, то в 2020-м это было всего 53,5 миллиона.

Отметим, что в плане наличия у Ильсура Метшина и его супруги движимого, а также недвижимого имущества за прошедший год ничего не изменилось. Мэр Казани по-прежнему владеет квартирой площадью 272,7 квадратных метра, домом на 174,1 «квадрата», участком на 16 тысяч квадратных метров, долей земли под многоквартирным домом, а также тремя автомобилями - «ГАЗ-24», «ГАЗ-М21» и «ГАЗ-69».

В свою очередь у жены Ильсура Метшина в собственности находятся: 1/3 доли жилого дома, 1/3 доли земельного участка и автомобиль «Фольксваген Жук».

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