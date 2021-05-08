В центре Ульяновска на аттракционе на высоте застряли 15 человек

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ЧП произошло вечером 7 мая. В экстренные службы Ульяновска поступило сообщение о том, что в парке развлечений около торгового центра, расположенного по адресу: Московское шоссе, 108, на аттракционе застряли люди. Они находились на высоте и не могли самостоятельно спуститься на землю.

На место происшествия прибыли бригада «скорой» помощи, пожарные и спасатели. Последние при помощи специального автоподъемника спустили 15 посетителей аттракциона, в том числе двоих детей. К счастью, ни во время ЧП, ни во время спасательной операции никто не пострадал.