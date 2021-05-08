Прогноз погоды на 9 мая 2021 года в Татарстане

Помимо ветра местами ожидается дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем и вечером в воскресенье, 9 мая, республика окажется под влиянием фронтальных разделов западного циклона. Поэтому местами пройдет дождь, кроме того, ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.

При этом, по его прогнозам, во время празднования Дня Победы в регионе температура воздуха днем будет в пределах от +21 до +26 градусов.

Интересно, что небольшие дожди в Татарстане будут идти и в понедельник, 10 мая, также немного похолодает – днем от +18 до +23 градусов.