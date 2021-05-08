В Татарстане участок трассы М-12 «Москва - Казань» запланировали построить до 2023 года

Полностью же сдать данную трассу намерены в 2024 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В эфире программы «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов сообщил, что в республике участок скоростной платной автотрассы М-12 «Москва - Казань» планируется построить до 2023 года. Правда, по словам министра, это возможно, если дорожники не будут работать по графику и нарушат технологические процессы.

Что касается последних, то, например, при прокладке трассы около деревни Орел Лаишевского района для шумоизоляции установят не только специальные защитные экраны, но и углубят саму дорогу на три метра.

Напомним, что полностью сдать данную трассу намерены в 2024 году. По ней из Казани до Москвы можно будет добраться на машине всего за 6,5 часов.