В Заинском районе Татарстана на пожаре в частном доме погибла женщина

С места происшествия.
Фото: МЧС Татарстана
Пожар в деревне Сармаш-по-Ирне Заинского района произошел в ночь на 7 мая. Там загорелся бревенчатый одноэтажный частный дом. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили огонь в 0.27 8 мая.
Во время борьбы с огнем пожарные обнаружили в доме тело 56-летней женщины.
- Предварительная причина возникновения возгорания – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.
Там также отметили, что площадь потушенного пожара составила 60 квадратных метров.