В Заинском районе Татарстана на пожаре в частном доме погибла женщина

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Пожар в деревне Сармаш-по-Ирне Заинского района произошел в ночь на 7 мая. Там загорелся бревенчатый одноэтажный частный дом. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили огонь в 0.27 8 мая.

Во время борьбы с огнем пожарные обнаружили в доме тело 56-летней женщины.

- Предварительная причина возникновения возгорания – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

Там также отметили, что площадь потушенного пожара составила 60 квадратных метров.