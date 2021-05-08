За сутки в Татарстане выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

Всего коронавирус в Татарстане обнаружили у 20 738 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Лишь один из них является завозным, остальные – контактные. Сообщает 8 мая Минздрав республики.

Так, в этот раз в больницу пришлось увезти 22 инфицированных, оставшиеся 13 пациентов получают лечение на дому. Что касается географии распространения инфекции в Татарстане, то за указанные сутки больше всего зараженных было зарегистрировано в Набережных Челнах (12 человек) и Казани (11 человек).

Всего коронавирус в Татарстане обнаружили у 20 738 человек. 17 712 из них, в том числе и 19 человек за прошедшие сутки, смогли победить болезнь, а 471 скончался.