В Набережных Челнах горели более десятка дач, площадь пожара составила 800 квадратных метров

С места происшествия. Фото: скриншот с видео

7 мая днем пожарным Набережных Челнов поступило сначала сообщение о том, что в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Кама» горит два дачных домика. К прибытию на место происшествия спасателей огонь захватил уже четыре жилых строения. Пламя продолжало разрастаться и захватывать все новые дачи. За считанные минуты площадь пожара увеличилась до 200 квадратных метров. Для тушения огня пожарные даже проложили магистраль с водой от реки Челнинка, которая находится в 100 метрах от СНТ «Кама». Ликвидировать укрытое горение удалось лишь спустя несколько часов.

- Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Сгорели и пострадали от огня 12 садовых домов, - сообщили в МЧС Татарстана.

Никто, к счастью, не пострадал, причины произошедшего выясняют специалисты.