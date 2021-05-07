С начала года от укусов клещей пострадали 475 татарстанцев

С начала года исследовали 142 клеща, снятых с людей. Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2021 года в Татарстане за медицинской помощью по поводу присасывания клеща обратились 475 человек. По данным пресс-службы Роспотребнадзора Татарстана, этот не превышает среднемноголетних показателей. Получили противоклещевой иммуноглобулин 163 пострадавших от укусов клещей, из них 76 детей.

Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом и других клещевых инфекций в республике в текущем году не зарегистрировано.

В Татарстане проводится еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися иксодовыми клещами.

- Обеспечена готовность лабораторной базы по исследованию клещей, постоянно проводится мониторинг клещей из окружающей среды и клещей, снятых с людей, по состоянию на 6 мая 2021 года исследовано 142 клеща на вирус КВЭ и иксодовый клещевой боррелиоз. Вирус клещевого вирусного энцефалита не обнаружен, возбудители боррелиоза – в 29 исследованных клещах (20,4%), - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ