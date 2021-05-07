Ифтар 2021 в Казани: нуждающимся раздадут ланч-боксы

Фото: мэрия Казани.

11 мая, в день проведения IX Республиканского ифтара в Казани, нуждающимся раздадут ланч-боксы.

Основная площадка мероприятия в этом году будет организована в международном выставочном центре Kazan Expo. А для тех, кто не сможет попасть к месту массового разговения, на стадионе «Ак Барс Арена» будет развернут пункт выдачи дополнительных ифтар-боксов для нуждающихся.

- Выдача будет организована со стороны ул.Чистопольская с 15:00 до 19:00, - сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Напомним, в этом году на республиканском ифтаре ожидается участие около 5 тысяч человек.