Арсенал - Рубин 8 мая 2021: Слуцкий оценил шансы казанского клуба на победу

Фото: ФК "Рубин".

Уже завтра, 8 мая, казанский "Рубин" проведет свой предпоследний матч в нынешнем сезоне. На выезде подопечные Леонида Слуцкого сыграют с "Арсеналом". Матч обещает быть интересным. Обеим командам нужна победа. "Рубин" пока идет на 4 месте и не просто претендует на участие в еврокубках, но и сохраняет шансы пробиться в Лигу Чемпионов. "Арсенал" же пока до конца не обезопасил себя от прямого вылета из "Премьер-Лиги". Идущую 15-й "Уфу" туляки опережают только на 2 бала.

- Каждая успешная игра даёт нам шанс на более высокое место, и чем меньше этих игр остаётся, тем этот шанс выше. На данный момент победа над "Динамо" сделала игру в Туле сверхопределяющей. "Арсеналу" тоже нужны очки, как и нам, поэтому будет сверхбоевая игра. На мой взгляд, поле в Туле не очень высокого качества. Это усиливает фактор: кто выиграет больше единоборств, кто проявит больше желания, старания, тот победит. Сейчас у "Арсенала" в игре со «Спартаком» было много дисквалифицированных игроков, которые вернутся в матче с нами. То есть как обычно все будет очень сложно. Наверняка все решат определённые моменты, связанные с исполнительским мастерством, с проявлением той мотивации, которая есть у каждой из команд, - поделился ожиданиями от матча наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.

Матч "Арсенал" - "Рубин" состоится 8 мая в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30.