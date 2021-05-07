За сутки коронавирусом заразились еще 33 жителя Татарстана

Всего с момента начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 20703 татарстанцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19, из них 3 – завозные, 30 – контактные. 13 человек госпитализировано, 20 получают лечение на дому.

Всего с момента начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 20703 татарстанцев. Выздоровело за весь период 17 693 человека, в том числе 23 за минувшие сутки. За неделю – 170. 471 человек умер.

Всего провакцинировано 267 855 человек (прирост за сутки 4 100), из них 185 987 получили вторую прививку. Прирост за неделю – 18 611