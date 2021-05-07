Представлялись сотрудниками банков и взломали страницу сестры: как мошенники обманули жителей Ульяновска на 1,5 миллиона рублей

Чаще всего аферисты представляются работниками банков. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости проявлять бдительность, жители Ульяновской области, по-прежнему, становятся жертвами мошенников, которые представляются сотрудниками банков.

Звонившие сообщают о несанкционированных операциях со счетами: попытках снятия средств, оформления кредитов. После чего мошенники под различными предлогами просят сообщить им реквизиты карт: для идентификации личности клиента, для установления специальной программы удаленного доступа, для перевода денежных средств на «безопасный счет». Именно таким образом жители региона за минувшие праздничные и выходные дни лишились более 900 тысяч рублей.

Кроме того, житель Ульяновского района стал жертвой мошенников, которые взломали в социальных сетях страницу его сестры, от имени которой попросили в долг денег. Пострадавший откликнулся на просьбу и перевел на карту, данные которой ему выслали мошенники, восемь тысяч рублей.

Еще один житель областного центра, желая провести «безопасную сделку» при оформлении покупки товаров через сайты бесплатных объявлений, лишился своих сбережений на сумму более 12 тысяч рублей.

В общей сложности счета мошенников за минувшие праздничные и выходные дни пополнились на сумму около полутора миллионов рублей.