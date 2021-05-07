Авария на тепловоде в Набережных Челнах: без горячей воды остались 56 домов

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов.

Вечером 6 мая жители более десятка домов в Набережных Челнах остались без горячей воды. Как выяснилось, всему виной авария на тепловоде на пересечении Автозаводского и Московского проспектов. Всю ночь рабочие производили откачку воды с тепловода. Работы продолжаются и сейчас.

- Произошло повреждение подающего магистрального трубопровода диаметром 900 мм в проходном коллекторе под Автозаводским проспектом Автозаводскому и Московскому проспектам в результате наружной коррозии. Сейчас приступаем к работе, пока в проходном коллекторе достаточно высокая температура, порядка 60-65 градусов. С тепловода откачка полностью произведена. Планируем работы в течение дня завершить, – рассказал директор филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети.

Отметим, в зону отключения попадают 56 жилых домов, это 28, 29, 30 микрорайоны, а также жилые дома 53 комплекса, которые расположены ближе к Московскому проспекту.