Не смог пройти мимо: жителю Чебоксар грозит пять лет лишения свободы за кражу велосипеда

Сейчас полицейские ищут украденный велосипед.

В чебоксарскую полицию обратилась жительница дома по улице Николаева с заявлением о пропаже подросткового велосипеда из подъезда.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 37-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина гостил в доме по улице Николаева, а когда пошел за очередной порцией горячительных напитков, не смог пройти мимо велосипеда и похитил его, сломав тросовый замок, на который он был пристегнут.

- В отделе полиции задержанный признался в содеянном и пояснил, что успел продать похищенное. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается его местонахождение, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.