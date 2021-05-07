График работы транспорта в Нижнекамске на Радоницу: для горожан выделят дополнительные автобусы

Стоимость проезда - 50 рублей. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Стал известен график работы транспорта в Нижнекамске на Радоницу. 11 мая - в особый пасхальный день - будет организована транспортная перевозка жителей до городского кладбища. Автобусы будут курсировать с автовокзала с 7:00 часов до 15:00 часов. Последний рейс в сторону Нижнекамска назначен на 16:00.

Кроме этого, в 08:00 часов от храма «Покрова Божией Матери» села Большое Афанасово до городского кладбища будет осуществлен еще 1 рейс.

Стоимость проезда - 50 рублей (туда и обратно), действителен к оплате и единый социальный проездной билет.

На территории возле городского кладбища будет организована автомобильная стоянка.