Ремонт улицы Магистральная в Казани: что предстоит сделать

Фото: пресс-служба минтранса Татарстана.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Казани начался ремонт всей улицы Магистральная в Советском районе - от Мамадышского тракта до улицы Тыныч протяженностью 1,86 километров.

Здесь уложат верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16, отремонтируют тротуары общей площадью 3150 квадратных метров, заменят 5807 погонных метров бортовых камней.

Кроме того, будет выполнен ряд работ по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, запланированы установка 286 дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, обустройство 7 искусственных неровностей.

Сейчас дорожники демонтируют барьерные ограждения и тротуары.

Рядом с улицей Магистральная в Советском районе расположены стадион «Мирас», спортивный комплекс «Центр бокса и настольного тенниса».

Напомним, что в текущем году в Казани в программу ремонта национального проекта «Безопасные качественные дороги» вошли 11 улиц. В результате доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии по агломерации, к концу года составит 84,5%.