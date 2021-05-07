Программа мероприятий в Набережных Челнах на День Победы 9 мая 2021 года: когда начнется салют и чем интересен парад

Фото: Анастасия ШИГАБЕТДИНОВА.

В Набережных Челнах полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы. О том, что уже удалось сделать и о том, чем будет интересен праздник 9 мая в татарстанском автограде рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Рамиль Халимов.

9 мая в 8:30 начнется мероприятие с возложения цветов на сквере им. Мусы Джалиля. В 9:00 начнется вахта памяти у Вечного огня. В 9:15 у мемориала «Родина Мать» исполнят песни военных лет учащиеся общеобразовательных учреждений города.

- Новшеством этого года станет выступление хора учащихся. Количество участников – 250 человек. Репетицию мы провели. Они в течении 15 минут будут исполнять семь песен о войне, Победе, – отметил Халимов.

В 9:30 – показательные выступления учеников кадетской школы №47. В 9:45 – построение Парада. Традиционно парад Победы состоится у мемориала «Родина- Мать». Начнется мероприятие в 10:00. Впервые музыкальное сопровождение парада Победы обеспечит живой оркестр.

- Парадные расчеты будут шагать под живой оркестр. Это сводный оркестр в составе воспитанников кадетской школы №82, студентов Набережночелнинского училища искусств, – сообщил Рамиль Халимов.

С 11:00 в честь Дня Победы стартуют мероприятия на территории районов города. В 11:00 – на набережной Тукая, в 12:00 – бульваре Энтузиастов и парке Победы.

В 15:00 начнется акция «Бессмертный полк». В этом году он пройдет в онлайн-режиме. В это же время челнинцев и гостей города ожидает торжественное театрализованное представление на Майдане. В праздничной программе примут участие студенты ссузов, учащиеся школ, кадеты, воспитанники школ дополнительного образования. Всего, в организации мероприятий, посвященных Дню Победы, примут участие около 10 тысяч человек.

В 16:45 планируется общее исполнение песни «День Победы». В 17:00 будет трансляция парада Победы на Красной площади. С 17:30 до 19:00 гостям представят концертную программу. Челнинцы также присоединятся к Всероссийской акции «Минута молчания». Праздничная программа продолжится до 22:00 и завершится салютом.