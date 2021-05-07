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Общество7 мая 2021 10:04

Перекресток улиц Ефремова и Доватора в Ульяновске перекроют на месяц: в чем причина

Проехать по дороге будет не возможно начиная с 10 мая
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Причина - ремонт теплосетей.

Причина - ремонт теплосетей.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В рамках подготовки к отопительному сезону с 10 мая по 10 июня ПАО «Т Плюс» проведёт земляные работы, которые предусматривают временное прекращение движения транспортных средств на пересечении улиц Ефремова и Доватора.

На данном участке энергетикам предстоит выполнить техническое перевооружение тепловой сети с увеличением её диаметра с 500 до 800 миллиметров. О ведущихся раскопках и путях объезда водителей проинформируют соответствующие дорожные знаки.

- Здесь мы рассчитываем справиться ранее отведённого нам месячного срока. После этого приступим к более масштабным работам – техперевооружению более 1700 метров тепломагистрали на самой улице Ефремова – от Стасова до Промышленной, – сообщил заместитель технического директора Ульяновских тепловых сетей Андрей Чурсанов.