Перекресток улиц Ефремова и Доватора в Ульяновске перекроют на месяц: в чем причина

Причина - ремонт теплосетей. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В рамках подготовки к отопительному сезону с 10 мая по 10 июня ПАО «Т Плюс» проведёт земляные работы, которые предусматривают временное прекращение движения транспортных средств на пересечении улиц Ефремова и Доватора.

На данном участке энергетикам предстоит выполнить техническое перевооружение тепловой сети с увеличением её диаметра с 500 до 800 миллиметров. О ведущихся раскопках и путях объезда водителей проинформируют соответствующие дорожные знаки.

- Здесь мы рассчитываем справиться ранее отведённого нам месячного срока. После этого приступим к более масштабным работам – техперевооружению более 1700 метров тепломагистрали на самой улице Ефремова – от Стасова до Промышленной, – сообщил заместитель технического директора Ульяновских тепловых сетей Андрей Чурсанов.