Как не бояться собак: в Казани пройдет благотворительная акция в поддержку животных

В числе прочего с собаками можно будет сфотографироваться. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

7 мая в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет благотворительное мероприятие «Дай лапу». Кинологи и собаководы расскажут о том, как вести себя с бездомными животными, как не бояться собак и приучить питомца быть послушным.

В амфитеатре контейнерного центра CUBE будет работать лекторий для всех желающих. В 12:00 начнется первая лекция на тему «Городские бездомные собаки: любить, нельзя бояться». В 13:00 стартует лекция «Основные навыки общения с собакой» от основателя школы дрессировки собак Анастасии Костенко. В 14:30 лекцию «Особенности воспитания и дрессировки собак из приютов» прочтет профессиональный кинолог Мария Хайруллина.

На площадке для выгула собак в 14:00 пройдут показательные выступления четвероногих.

Кроме того, в течение дня на зеленом поле около CUBE совместно с приютом для животных «Вега» будет организована профессиональная фотосессия подопечных приюта. Фотографии помогут найти им хозяев. Все гости мероприятия смогут познакомиться с питомцами и погулять с ними по парку.

Также парке пройдет маркет товаров для собак и кошек и будет организован сбор помощи приюту «Вега». Можно будет принести корм и пеленки, либо купить что-то на месте и оставить волонтерам. Дополнительно гости мероприятия смогут приобрести корм для собак, часть выручки от продаж которого пойдет в поддержку приюту.