Пляжный сезон 2021 в Казани: где искупаться и позагорать

Традиционно пляжный сезон стартует в начале июня. Фото: Евгения ГУСЕВА

Близится лето, а значит скоро начнется и пляжный сезон. В Казани уже утвердили список официальных пляжей, где можно будет плавать и загорать. Всего утвердили 8 мест для отдыха - пляжи "локомотив", "Нижнее Заречье", "Комсомольский", "Озеро Глубокое", "Озеро Большое Лебяжье", а также три места отдыха - "Озеро Изумрудное", "Озеро Малое Лебяжье" и территория в Парке Победы.

До 25 мая на данных территориях планируется навести порядок. Впрочем. это не значит, что на всех 8 пляжах разрешат купаться. Последнее слово за специалистами Роспотребнадзора Татарстана, которые дадут оценку качеству воды.