За сутки коронавирус выявили у 32 жителей Татарстана

25 татарстанцев за сутки вылечились от Covid-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19, все контактные. 16 человек госпитализировано, 16 получают лечение на дому.

Всего с момента начала пандемии на территории республики зарегистрировано 20 670 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 17 670 человек, в том числе 25 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 263 755 человек (прирост за сутки 3 462), из них 183 480 получили вторую прививку.