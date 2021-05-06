Украла деньги и отключила телефон: жительница Марий Эл ограбила пенсионера

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 41-летней жительницы Куженерского района Марий Эл, которую обвиняют в грабеже.

В марте текущего года обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришла к своему 81-летнему знакомому домой, чтобы попросить деньги. Получив отказ, она взяла со стола кошелек, который лежал рядом с пожилым мужчиной, и вытащила оттуда 2 тысячи рублей. После чего она положила деньги в карман своей одежды и, отключив стационарный телефон, покинула квартиру. Соседка потерпевшего, услышав, что тот стучит тростью об пол, пришла к нему и помогла позвонить в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции. Часть похищенных денег она успела потратить на продукты питания, другая часть была изъята и возвращена владельцу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.