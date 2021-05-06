С начала года в Татарстане произошло более 2 тысяч пожаров, погибли 87 человек

В Татарстане с начала 2021 года произошло 2053 пожара, что на 20% больше, чем за тот же период 2020 года (1700 пожаров). При этом количество погибших на пожарах за этот период выросло почти вдвое. Если в прошлом году по данным на 4 мая было известно о 45 погибших, то сейчас число летальных случаев составляет 87. Такие данные привел заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Сергеев.

- В последние месяцы на территории республики сложилась крайне неблагоприятная ситуация, связанная с пожарами и гибели людей на них. По сравнению с 2020 годом количество пожаров возросло на 19%, количество погибших людей на пожарах – на 84%. Если в прошлом году мы на сегодняшнюю дату потеряли 45 человек, то в этом году – уже 83 человека. Основная доля происшествий, связанных с пожарами, приходится на жилой сектор. В последние годы мы много средств и усилий вложили в установку автономных пожарных извещателей, и это, по нашему мнению, должно было повлиять на снижение гибели людей на пожарах. Но, к сожалению, цифры красноречиво говорят об обратном. Такого роста отрицательной динамики по пожарам и гибели людей не помнят даже старожилы пожарной охраны, - отметил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Чиновник поручил выяснить, в чем причины роста количества пожаров и какие меры необходимо принять для стабилизации ситуации.

- На эти вопросы надо найти ответы, - сказал он. - Нужны конкретные меры, нужно выяснить причины, что происходит и что нужно сделать.

Премьер-министр РТ обратил внимание глав муниципальных и руководителей комиссий на то, что необходимо проанализировать причины происходящего и те меры, которые на местах планируется принять для нормализации обстановки.

Сергей Сергеев назвал муниципальные образования, где допущен значительный рост пожаров. Это в том числе Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Мамадышский, Муслюмовский, Новошешминский, Нурлатский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский муниципальные районы.

Среди муниципальных районов, где допущено наибольшее количество погибших при пожарах, - Альметьевский, Верхеуслонский, Агрызский, Бугульминский, Лаишевский, Черемшанский районы, а также Набережные Челны.

Всего в 31 муниципальном образовании был допущен рост количества пожаров, в 20 районах зафиксирован рост гибели людей на пожарах, в 14 районах – допущен и рост пожаров, и рост количества гибели людей.

Говоря о распределении количества пожаров по местам возникновения, Сергей Сергеев сообщил: на жилой сектор приходится 41% (859 случаев), на возгорание сухой травы, мусора – 47% (971 случай), иные пожары – 12% (233 случая).

Условия, способствующие гибели людей на пожарах, - алкогольное опьянение (56 случаев, или 64%), состояние сна людей – 12 случаев, или 14%, инвалидность, преклонный возраст – 11 случаев, или 12%.

Сергей Сергеев сообщил также, что только за 4 для мая в республике погибло на пожарах 10 человек.