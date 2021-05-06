"Думаем взять тех людей, которые будут лидерами": кто усилит "Нефтехимик" перед сезоном 2021/2022

Нижнекамский «Нефтехимик» в нынешнее межсезонье решился на кардинальные перемены. В команде появился новый главный тренер. Им стал Олег Леонтьев. ранее работавший в клубе ВХЛ "Горняк". В интервью клубной пресс-службе он рассказал, как изменится состав команды и на какие позиции ищут новичков.

- Со стороны руководства клуба было пожелание, чтобы при комплектовании команды мы больше обращали внимание на молодых, амбициозных и перспективных хоккеистов. Естественно, у нас будут и легионеры, которых мы сейчас тщательно подбираем. Основной костяк «Нефтехимика» останется. Это молодые, но уже обстрелянные, имеющие определенный опыт игроки. Они, безусловно, должны прибавить во всем. К ним добавились также перспективные ребята Данила Попов из «Дизелиста» (Пенза) и Евгений Митякин из системы ХК «Автомобилист» (Екатеринбург). Первый 2000-го, второй 97-го года рождения, которого знаю по совместной работе в «Горняке». На летних сборах на просмотр пригласим ряд игроков, также дадим шанс своим местным воспитанникам, которые играют за «Реактор». Если говорить в целом о комплектовании, естественно, хотелось, чтобы у нас было больше молодых, дерзких, голодных до побед ребят, с горящими глазами, желанием работать на команду. По легионерам думаем взять тех людей, которые будут лидерами, настоящими профессионалами, способными за собой тянуть коллектив, как в игре, так и в быту. Называть какие-то конкретные фамилии пока преждевременно, - рассказал Леонтьев.