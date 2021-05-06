Жителю Чувашии грозит 5 лет лишения свободы за кражу сумки из припаркованной машины

С заявлением о хищении 10 тысяч рублей и водительского удостоверения из бардачка своего автомобиля в полицию обратился житель Новочебоксарска. По словам потерпевшего, он припарковал свой автомобиль на ночь во дворе дома по улице Южная. Видимых повреждений на машине не было. Вероятнее всего злоумышленник воспользовался не до конца закрытым окном машины со стороны пассажира.

Подозреваемый попал в объективы камер видеонаблюдения, установленных на жилом доме – было видно, как из подъехавшей к подъезду машины вышел мужчина, походил какое-то время рядом с иномаркой, затем просунул руку в окно, вытащил что-то и скрылся.

В итоге полицейские сначала установили автомобиль подозреваемого, затем и его личность. Часть похищенных денег ранее судимый 44-летний местный житель успел потратить. Сумку, в которой находились деньги и водительское удостоверение потерпевшего, оперативники изъяли из автомобиля подозреваемого.

- Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Устанавливается причастность местного жителя к другим преступлениям, - рассказали в пресс-службе МВД региона.