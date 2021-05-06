День Победы 9 мая 2021 в Ульяновске: как город украшают к празднику

В Ульяновске продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Так, город украшают к предстоящему празднику. Всего к 9 мая в Ульяновске расцветут более ста тысяч тюльпанов двенадцати сортов, высаженных прошлой осенью.

- Накануне мы приступили к обустройству цветников в памятных местах. В первую очередь это площадь 30-летия Победы. Также здесь установлено пять цветочных ваз в виде звезд, композиции «Каска с гвоздикой» и «Автомат с цветами» из искусственного газона. В цветочном оформлении используются однолетние растения. Кроме того, на площади 30-летия Победы установлены скамейки в форме звезд, - рассказала начальник отдела благоустройства и дизайна МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению Ульяновска» Ольга Дерябкина.

Работы по разбивке цветников организованы на бульваре Гончарова, у Вечного огня на бульваре Новый Венец, в сквере 60-летия Победы, на площади 50-летия Победы, у здания городского Совета ветеранов, на проспектах Туполева и Ленинского Комсомола, на улице Богдана Хмельницкого и у памятников Великой Отечественной войны.