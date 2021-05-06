Два игрока "Ак Барса" покинули расположение сборной России

СБорная России по хоккею продолжает готовиться к чемпионату мира. Постепенно формируется состав национальной команды. Накануне тренировочный сбор россиян покинули шесть игроков. Среди них два игрока "Ак Барса" - голкипер Тимур Билялов и защитник Никита Лямкин.

Отметим, что ранее сборной из-за травм не смогли помочь форварды "Ак Барса" Артем Галимов и Дмитрий Воронков. Таким образом, шанс сыграть на чемпионате мира пока имеют только два хоккеиста из Казани - защитник Дмитрий Юдин и форвард Илья Сафонов.