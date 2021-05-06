Капитан сборной и наследник Болла в Казани: кто такой Мика Кристенсон, ставший новичком "Зенита"

Фото: ВК "Зенит-Казань".

После серии расставаний с игроками казанский "Зенит" начал трансферную кампанияю и на вход. Первым новобранцем команды стал американский связующий Мика Кристенсон.

Уроженец штата Гавайи дебютировал в сборной США в 2013 году в 20-летнем возрасте, ещё будучи игроком команды Университета Южной Калифорнии. С тех пор он основной связующий звёздно-полосатых, а на последних турнирах был капитаном команды.

Вместе со сборной США Кристенсон выиграл Мировую лигу и Кубок мира, стал бронзовым призёром Олимпиады (2016) и чемпионата мира (2018). Мика признавался лучшим связующим Кубка мира (дважды), Лиги наций и чемпионата мира.

Кристенсон – шестой американский легионер в истории казанского клуба. До него цвета "Зенита" защищали связующий Ллой Болл (2006-2011), диагональный Клэйтон Стэнли (2006-2010), доигровщик Рид Придди (2010-2012), доигровщик Мэттью Андерсон (2012-2019) и блокирующий Дэвид Ли (2012/13). Болл и Андерсон введены в Зал славы «Зенита».

На клубном уровне Мика раньше играл только в чемпионате Италии. По три сезона он провёл в "Чивитанове" и "Модене". С "Чивитановой" он завоевал «золото» итальянской лиги (2017) и Кубок Италии (2017), а с «Моденой» взял Суперкубок Италии (2018). Кристенсон был в составе "Чивитанове", когда она проиграла "Зениту" в финале Лиги чемпионов-2018 в Казани.