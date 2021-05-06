Казанцев зовут на квест «Рубеж памяти»: что нужно знать о мероприятии

8 мая в Казани пройдет интерактивный квест «Рубеж памяти», приуроченный ко Дню Победы. Участникам предстоит выполнить задания на 15 точках в исторических местах города.

«Рубеж памяти» – игра, направленная на вовлечение молодежи Казани в празднование Дня Победы и популяризацию подвигов героев Великой Отечественной войны.

- На территории города будут работать площадки с активностями. В игре могут принять участие дети среднего школьного возраста, старшеклассники, студенты и их родители – всего около 500 человек. Для этого необходимо собрать одну или несколько команд и зарегистрировать каждого участника на сайте проекта. Квест пройдет с 11:00 до 18:00, - сообщили в комитете по делам детей и молодежи Казани.