Легкоатлетическая эстафета в Дербышках: стал известен маршрут забега

8 мая в казанском поселке Дербышки пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В забеге примут участие школьники, учащиеся ссузов, работники предприятии и организации , а также ветераны беговых сообществ. Участникам предстоит пробежать дистанцию в 1 километр.

Эстафета начнется в 9:00, участники пробегут по улицам Начальная, Советская, Правды и Халезова. Старт состоится у стадиона «Ракета», а финиш – на площади перед ДК имени Саид-Галиева. На время проведения мероприятия движение транспорта по этим улицам будет ограничено.

Для того, чтобы присоединиться к эстафете, необходимо зарегистрировать команду в составе не менее пяти человек и прислать заявку на почту park@kzn.ru. Каждый участник перед стартом должен представить справку об отсутствии противопоказании и хронических болезней.

СПРАВКА КП

Спортивная эстафета в Дербышках – это традиционное мероприятие, которое проводится в майские праздники более 50 лет. Последние несколько лет эстафета проходила в лесной части, в прошлом году команда Дирекции парков и скверов возродила традицию проведения мероприятия по главным улицам поселка.