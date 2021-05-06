Ифтар 2021 в Казани: для гостей организуют дополнительные поезда

Для гостей IX Республиканского ифтара 11 мая по маршруту Казань – Аэропорт – Казань будут курсировать дополнительные пригородные поезда. Коллективное вечернее разговение состоится в выставочном центре «Казань Экспо» при участии порядка 5 тысяч верующих.

Для удобства гостей две электрички отправятся от железнодорожного вокзала до аэропорта в 17:07 и в 17:47. В обратном направлении пригородные поезда проследуют в 21:30 и 22:30. назначения в 22:50.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок. Примерное время в пути - 20 минут.

Тем временем в Духовном управлении мусульман РТ предупреждают, что поездка будет бесплатной при предъявлении пригласительного билета на Республиканский ифтар.