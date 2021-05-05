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Здоровье5 мая 2021 15:58

В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 468

О последних трех жертвах инфекции стало известно 5 мая
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего в республике коронавирус был выявлен у 20 638 человек.

Всего в республике коронавирус был выявлен у 20 638 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В эту среду, 5 мая, Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще три смерти от коронавируса – скончались 85-ти, 80-ти и 78-ми летние мужчины. Таким образом в регионе число летальных исходов COVID-19 возросло до 468. Также в Татарстане за прошедшие сутки было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Только один из них является завозным. В этот раз госпитализации подверглись 11 инфицированных, остальные 25 пациентов будут лечиться на дому.

В плане географии распространения инфекции в Татарстане за эти сутки больше всего новых зараженных зарегистрировали в Казани (16 человек).

Всего же в республике коронавирус был выявлен у 20 638 человек. 17 645 из них, в том числе и 26 человек за прошедшие сутки, смогли выздороветь.

Коронавирус Covid-19