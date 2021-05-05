Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Самру Бикмееву

Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 5 мая, в Казани 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Самре Бикмеевой. С юбилеем долгожительницу лично поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. Перед его визитом во дворе дома для ветерана выступил духовой оркестр Казанского полка Росгвардии.

Рустам Минниханов вручил долгожительнице букет, пожелал ей здоровья и счастливой жизни, а также поздравил с предстоящим Днем Победы.

СПРАВКА

Самра Сабировна Бикмеева родилась 5 мая 1921 года в деревне Чирки-Кильдуразы Буинского района ТАССР в крестьянской семье. В июле 1941 года она окончила Казанскую акушерскую школу, а в августе была мобилизована медицинской сестрой в военный госпиталь Казани. Самра Сабировна стала непосредственным участником боевых. В составе 61-й армии 1-го Белорусского фронта она прошла через Белоруссию, Литву, Латвию, Польшу и дошла до Германии.

После победы Самра еще некоторое время служила в Германии, в Потсдаме. Два года провела в Венгрии и Румынии. Только в 1950 году она вернулась в Казань и устроилась акушеркой в роддом №3.

Бикмеева награждена орденами «Знак Почета», Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды.