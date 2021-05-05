В Татарстане из-за разрыва газового баллона погиб рабочий

С места происшествия. Фото: прокуратура Татарстана

В эту среду, 5 мая, на территории частного пункта приема металлолома в селе Черемшан на улице Титова разорвало газовый баллон. В результате чего погиб 45-летний рабочий.

- Произошел хлопок газовоздушной смеси. Горения не происходило, разрушения зданий нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

При осмотре места происшествия было установлено, что ЧП произошло, когда рабочий проводил газосварочные работы. По данному факту проводится прокурорская проверка.

- Личность погибшего установлена - им оказался житель села Шешминская Крепость Черемшанского района, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

На место происшествия выехал прокурор района Фаиль Хайруллин. Организована проверка соблюдения требований безопасности при производстве работ.