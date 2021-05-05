В республике число летальных исходов коронавируса возросло до 1 381. Фото: Александр ГЛУЗ

В Чувашии подтвердили еще две смерти от COVID-19, об этом 5 мая сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Исходя из этого в республике число летальных исходов коронавируса возросло до 1 381.

Также в регионе за минувшие сутки выявили 50 новых случаев заражения COVID-19. Всего им в Чувашии заболели 24 470 человек.

Тем временем региональный Минздрав объявил, что 6 и 7 мая торговом центре Чебоксар по адресу: Президентский бульвар, 20, будет работать пункт вакцинации от коронавируса – с 14.00 до 18.00. Привиться там может любой желающий старше 18 лет и без предварительной записи.

Кто сделает это в данном торговом центре в указанные дни ждут на вторую инъекцию вакциной через 21 день - 26 и 27 мая.