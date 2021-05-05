В Казани ищут водителя, который на «зебре» сбил 13-летнего ребенка и скрылся

Пострадавшего ребенка доставили в детский травматологический пункт. Фото: Олег УКЛАДОВ

Наезд на 13-летнего мальчика в Казани произошел 1 мая напротив дома №2 по улице Копылова. Там водитель пока неустановленного автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на «зебре» ребенка, который переходил дорогу по всем правилам. Пострадавшего школьника с ссадинами доставили в детский травматологический пункт, а после оказания медицинской помощи отпустили домой. Водитель же совершивший наезд поспешил скрыться с места ДТП. Теперь его разыскивают сотрудники ГИБДД.

- Свидетелей данного ДТП просьба обратиться по телефонам: 8 (843) 533-38-19, 8 (843) 533-38-48, - призывает ГИБДД Казани.