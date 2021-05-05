В Ульяновской области число смертей от коронавируса возросло до 1 216

Всего же с начала пандемии в области инфекция была обнаружена у 53 853 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 мая федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Ульяновской области были зарегистрированы еще восемь смертей от инфекции. Таким образом, в регионе от COVID-19 скончались уже 1 216 человек.

Кроме того, там за прошедшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же с начала пандемии в области инфекция была обнаружена у 53 853 человек.

В то же время Минздрав Ульяновской области сообщает, что накануне в регион прибыло еще 13 300 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». На данный момент там первую инъекцию препарата получили уже 101 337 человек, а полностью вакцинацию прошли 68 235 местных жителей.