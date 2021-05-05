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Экономика5 мая 2021 14:11

В Казани на развитие культуры 2018-2023 годов решили потратить 9,8 миллиарда рублей

Соответствующая программа был продлена на один год
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Эта сумма еще может быть скорректирована.

Эта сумма еще может быть скорректирована.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Казани» была продлена еще на один год, то есть теперь она действует с 2018 по 2023-й. Об стало известно из соответствующего постановления Исполкома столицы Татарстана, которое опубликовано в сборнике документов мэрии.

В итоге до 2023 года в Казани на развитие культуры решили потратить 9,8 миллиарда рублей. Из них 8,2 миллиарда выделяются из городского бюджета, 658 миллионов рублей из казны Татарстана, а также 926 миллионов из внебюджетных источников.

Только на 2021, 2022 и 2023 года в среднем потратят по 1,6 миллиарда рублей. Но и эта сумма еще может быть скорректирована.

Одна из задач программы «Развитие культуры в городе Казани» - увеличить посещение музеев, библиотек, а также сохранение числа посетителей культурно-досуговых учреждений, зоопарка, концертных залов и парков.