Больше всего в России на беспилотных машинах хотят ездить именно жители Казани

Фото: Алина НИЗАМОВА

Больше всего в России на беспилотных машинах хотят ездить именно в Казани. Таковы данные опроса, который в 16 городах-миллионниках провели специалисты портала SuperJob. 45% опрошенных жителей столицы Татарстана готовы стать пассажирами такого транспорта. Против выступили 33%, а 22% затруднились ответить на вопрос: «Готовы ли вы ездить на беспилотном транспорте?».

В составленном рейтинге за Казанью следуют Екатеринбург, Воронеж, Уфа и Челябинск. Меньше всего желающих оказалось в Нижнем Новгороде и Волгограде.