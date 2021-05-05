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Общество5 мая 2021 12:09

Больше всего в России на беспилотных машинах хотят ездить именно жители Казани

Таковы данные опроса, который провели в 16 городах-миллионниках
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВА

Фото: Алина НИЗАМОВА

Больше всего в России на беспилотных машинах хотят ездить именно в Казани. Таковы данные опроса, который в 16 городах-миллионниках провели специалисты портала SuperJob. 45% опрошенных жителей столицы Татарстана готовы стать пассажирами такого транспорта. Против выступили 33%, а 22% затруднились ответить на вопрос: «Готовы ли вы ездить на беспилотном транспорте?».

В составленном рейтинге за Казанью следуют Екатеринбург, Воронеж, Уфа и Челябинск. Меньше всего желающих оказалось в Нижнем Новгороде и Волгограде.