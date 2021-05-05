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Общество5 мая 2021 10:50

5 мая в Казани более 500 школьников исполнят вальс Победы

Акция пройдет около мечети Кул Шариф
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Акция пройдет около мечети Кул Шариф

Акция пройдет около мечети Кул Шариф

Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В эту среду, 5 мая, в Казанском Кремле около мечети Кул Шариф пройдет акция «Вальс Победы». Более 500 учеников школ - активистов добровольческих патриотических отрядов исполнят танец в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Акция пройдет в 13.30 и 14.30.

Отметим, «Вальс Победы» проводится для сохранения исторической памяти, передачи ее молодому поколению, популяризации истории России и патриотического воспитания молодежи.

Организаторами акции являются татарстанское отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», музей-заповедник «Казанский Кремль».

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