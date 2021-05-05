В Татарстане из-за падения футбольных ворот на девятилетнюю девочку завели уголовное дело

Дело возбудили по статьям «Халатность» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По требованию прокуратуры следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту падения на ребенка футбольных ворот в селе Янцобино Кукморского района. Речь идет о таких статьях, как «Халатность» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, ЧП произошло 4 мая днем на спортплощадке за сельским клубом во время игры. Металлические ворота упали на девятилетнюю девочку. Она получила травмы головы, а также позвоночника, и была госпитализирована с места происшествия.

- Установлено, что футбольные ворота на спортплощадке не были надлежащим образом закреплены, - отметили в прокуратуре Татарстана после проведенной проверки. - Таким образом, подрядчик нарушил требования безопасности, согласно которым глубина заглубления опорной стойки и фундамента ворот должна быть 400 миллиметров, с использованием бетона класса 30 (М400). Несмотря на это, в декабре 2020 года приемочная комиссия заказчика приняла работы, после чего объект был введен в эксплуатацию.

Одновременно с возбуждением уголовного дела прокуратура внесла в адрес руководителя Исполкома Кукморского района представление об устранении выявленных нарушений и с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.