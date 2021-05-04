Всего с начала пандемии в регионе эту инфекцию обнаружили у 13 121 человека. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Марий Эл число смертей от коронавируса возросло до 231. О последней жертве инфекции 4 мая сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Также, по его данным, в республике за минувшие сутки выявили 15 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе эту инфекцию обнаружили у 13 121 человека.

По информации Роспотребнадзора Марий Эл, из них уже выздоровели 10 116 человек. Больше всего коронавирусом в республике заразились именно женщины – 61,6% от всех заболевших. При этом коронавирус в легкой форме в республике перенесли и переносят 6 654 человека. Тяжелая форма протекания инфекции приходится на 109 зараженных.