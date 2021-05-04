11 мая в Татарстане для участников Республиканского ифтара запустят бесплатные электрички

Первый пригородный поезд отбывает из Казани в 17.07. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Татарстане во время священного мусульманского месяца Рамазан республиканский ифтар (разговение – Ред.) пройдет 11 мая в «Казань Экспо», который расположен около аэропорта. Предполагается, что в этот раз в нем примут участие пять тысяч человек. Это как рядовые мусульмане, нуждающиеся и малоимущие, так и чиновники, а также бизнесмены.

Для всех участников в этот день запустят бесплатные электрички:

Первый пригородный поезд отбывает из Казани в 17.07. В обратный путь из аэропорта он отправится в 21.30.

Второй состав отбудет в 17.47 11 мая. Обратно в Казань он отправится в 22.30.

- Воспользоваться бесплатным маршрутом можно при предъявлении пригласительного билета на республиканский ифтар. Билеты на него можно приобрести в мечетях Татарстана, а также в резиденции Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана. Количество мест ограничено в связи с необходимостью соблюдения антиковидных мер безопасности, - сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

При этом для тех нуждающихся, которые не смогут посетить это события по тем или иным причинам, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» организуют раздачу ифтар-боксов.