В Ульяновской области подтвердили еще восемь смертей от коронавируса

В регионе от коронавируса уже скончались 1 208 человек. Фото: Александр ГЛУЗ

Как сообщил 4 мая федеральный оперативны штаб по борьбе с распространением коронавируса, в Ульяновской области были подтверждены еще восемь смертей от инфекции. Таким образом, в регионе от коронавируса уже скончались 1 208 человек.

Также, по данным федерального оперштаба, в области за минувшие сутки выявили 88 новых случаев заражения COVID-19. Всего его там обнаружили у 53 766 человек.

Отметим, что, по мнению специалистов, на данный момент единственной эффективной мерой борьбы с распространением коронавируса является всеобщая вакцинация. Так, в Ульяновскую область поступила очередная партия прививок – 3 240 доз. В этот раз речь идет о вакцине «ЭпиВакКорона». До этого в регион поставлялись два других российских препарата от коронавируса - «Спутник V» и «КовиВак».