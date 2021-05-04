По итогам марта 2021 года в Татарстане смертность выросла на 15,2%

В Приволжском федеральном округе самый низкий рост смертности в марте этого года был зафиксирован именно в Татарстане, а также в Чувашии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте 2021 года в Татарстане скончались 4 314 человек, что на 568 больше, чем в марте 2020-го. Так, рост смертности в республике составил 15,2%. При этом только от коронавируса в регионе за указанный месяц 2021 года могли скончаться 242 местных жителя, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. Согласно которым у 89 из них инфекция была идентифицирован, а у 153 она возможно присутствовала, но не идентифицирована.

В итоге в Приволжском федеральном округе самый низкий рост смертности в марте этого года был зафиксирован именно в Татарстане, а также в Чувашии. Больше всего он оказался в Мордовии (41,4%), Кировской области (37,4%) и Саратовской области (32,3%).