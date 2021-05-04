4 мая в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Он стихнет, но все еще будет силен и в эту среду. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этот вторник, 4 мая, Гидрометцентр Татарстана объявил в республике штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21.00 на территории региона ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 25-27 м/с.

Напомним, что при этом на юге и на востоке Татарстана днем ожидалось потепление до +27 градусов. В целом же температура воздуха должна быть в пределах от +17 до +22.

Завтра, 5 мая, в республике прогнозируется небольшой дождь, ветер чуть стихнет – в порывах до 17 м/с. Но вместе с тем немного похолодает – днем от +9 до +14 градусов.